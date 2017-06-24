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Kız çocuğunun başına parke taşıyla vuran ve başka bir kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kız çocuğunun başına parke taşıyla vurduğu ve başka bir kızı taciz ettiği ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Ömürevleri Mahallesi'nde 2 ay önce meydana gelen olayda, evinin önünde arkadaşlarıyla bisiklet kullanan A.M.A'ya (9) arkasından yaklaşan O.Ç. (33), parke taşıyla vurarak kaçtı.

Yere düşen küçük kız, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından çevrede araştırma yaptı ancak saldırganın izine rastlayamadı.

Atakum ilçesinde dün otobüs durağında genç kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla vatandaşlarca yakalanmasının ardından polise teslim edilen şüpheli O.Ç'nin, A.M.A'nın darbedildiği olayın da faili olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve inşaat işçisi olduğu belirlenen O.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin küçük kızın başına parke taşıyla vurma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar

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Misafir24.06.2017 15:24
Nasil bir bosluk varki adalette salınabiliyor.Tutuklanmasi icin Rabbim korusun basina kotu birseylermi gelmesi gerekiyo insanin .Yazil valla.
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