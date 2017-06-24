Kız çocuğunun başına parke taşıyla vuran ve başka bir kızı taciz ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı Samsun'un Atakum ilçesinde kız çocuğunun başına parke taşıyla vurduğu ve başka bir kızı taciz ettiği ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.