O deprem çok yakın!

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’nde deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze vurdu. Bursa’da katıldığı toplantı sonrası konuşan Gündoğdu, kentte en son 1855 yılında 7 şiddetinde deprem yaşandığını söyledi.

VERİLER İNCELENİYOR

Büyük depremlerin 150-200 yılda bir tekrarlandığını hatırlatan Gündoğdu şöyle konuştu: “Bursa’da en son 7 şiddetinde deprem 1855 yılında olduğuna göre Bursa için büyük bir deprem yaklaşmış görünüyor. Bu fay harekete geçebilir. İnsanlar tedirgin olabilir ama paniğe dönüşmesi yanlış. Bir an önce kentsel dönüşüm yapılması lazım.” Data verilerini gözlemlediklerini anlatan Gündoğdu “Deprem olacağıyla ilgili bir veri yok. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde depremi önceden belirleme çalışmalarımız var. Sistemleri kurduk. Verileri kontrol ediyoruz. Depremin 1.5 ay önceden işaretlerini alacağımızı tahmin ediyorum. Bursa’da yeni bulduğumuz fayın mevkiini bilmiyoruz, ama Ürünlü’de yerini cihazlarla belirledik” diye konuştu.