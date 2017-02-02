Bakan Yılmaz: 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Boşnakçayı seçmeli ders olarak müfredatımıza dahil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, müfredat taslağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar her gruptan, her kişiden görüş geliyor. 150 binin üzerinde müfredatla ilgili görüş aldık. Bunların her biri yolumuzu aydınlatacaktır, mevcut müfredat taslağımızı daha da iyileştirecektir. Şubatın sonunda halkımızın hepsinin memnun olacağı, 'Güzel bir müfredata sahip olduk, emeği geçenlere teşekkür ederiz' diyebilecekleri bir çalışmayı milletimizin önüne koyacağız." dedi.

Bakanlıkta düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşan Yılmaz, iki ülke arasında öğrenci ve öğretmen değişimi ile tecrübe paylaşımı yapılacağını söyledi.

Yılmaz, "İki ülke arasında karşılıklı burs verilmesi ve resmi dillerin öğretilmesini amaçlıyoruz. Bosna Hersek'teki birçok kantonda Türkçe ikinci dil olarak öğretilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Boşnakçayı seçmeli ders olarak müfredatımıza dahil ediyoruz." diye konuştu.

Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanoviç de bin 100 Bosnalı öğrencinin Türkiye'de, 350 Türk öğrencinin de ülkelerinde eğitim gördüğünü ifade etti.

Öğretmen ve öğrenci değişimine önem verdiklerini dile getiren Osmanoviç, imzalanan protokolün öğrenciler için fırsat sunacağını vurguladı.

Bosna Hersek'te Türkçeye büyük ilgi gösterildiğini anlatan Osmanoviç, 8 bine yakın öğrencinin Türkçe öğrenme konusunda gayret sarf ettiğini bildirdi.

- Sorular

Yılmaz, konuşmaların ve iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Yılmaz, Bosna Hersek'te Türkçeye yoğun ilgi gösterilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

"2017 Strateji Planı'na göre, yabancı üniversiteler Türkiye'de kampüs açabilecek mi ve Oxford, Harvard gibi üniversitelerin Türkiye kampüslerini görebilecek miyiz?" sorusu üzerine Yılmaz, özel üniversitelerin kurulabilmesine ilişkin hususların hükümet programında olduğunu söyledi.

Ancak yabancı özel üniversite kurulabilmesi için önce anayasanın değiştirilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, Türkiye'nin her alanda cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Şimdi yeni bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu anayasaya geçtikten sonra oluşan mutabakatla birlikte yine, bu milletin ihtiyacı olan anayasa maddeleri Meclis gündemine gelecektir diye düşünüyorum. Özel üniversite kurulması da anayasa değişikliğini gerektiren bir konudur. Bu anayasa geçtikten sonra o da Meclis gündemine gelecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, "Türkiye cazibe merkezi olduktan sonra, balın olsun, taliplisi Bağdat'tan gelir. Türkiye'yi cazibe merkezi kılmak lazım. Türkiye'yi barış yurdu kılmak lazım. Türkiye'yi kalkındırmak lazım. Türkiye'de birlik bütünlüğü sağlamak lazım. Türkiye'de bunu sağlarsanız, o zaman size herkes gelir. Türkiye istikrar adası olursa Oxford da gelir, Harvard da gelir." şeklinde konuştu.

"Din kültürü dersi müfredatının ne zaman açıklanacağı" sorusunu da Yılmaz, şöyle yanıtladı: "Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede kamuoyuna sunacağız. Şu ana kadar her gruptan, her kişiden görüş geliyor. 150 binin üzerinde müfredatla ilgili görüş aldık. Bunların her biri bizim yolumuzu aydınlatacaktır, mevcut müfredat taslağımızı daha da iyileştirecektir. Şubat ayının sonunda halkımızın hepsinin memnun olacağı, 'Güzel bir müfredata sahip olduk, emeği geçenlere teşekkür ederiz' diyebilecekleri bir çalışmayı milletimizin önüne koyacağız. Çoğu gitti azı kaldı. Din kültürü dersinin müfredatı üzerinde de çalışıyoruz, onu da en kısa sürede sunacağız. Her bir kardeşim, müfredatımızda kendi inancıyla ilgili ne yer alması gerekiyorsa onu bize iletiyor. Biz de bunu dikkate alacağız. Çok iyi bir müfredat ortaya çıkacaktır."