Alnında 'enayi' yazan zehir taciri serbest bırakıldı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün bir kadın bonzai komasına girmişti. Kadını bu hale getiren şahsın, alnında “enayi” yazısı, gözlerinde ise yaş şeklinde dövmesi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda belirtilen şahsın eşkaline uyan A.A (30) isimli erkek bir şahıs, saat 23.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Simsir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Beyoğlu Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

"Enayi " dövmeli kişi serbest bırakıldı