Alnında 'enayi' yazan zehir taciri serbest bırakıldı
Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan kadına uyuşturucu madde verdiği iddia edilen ve alnında “enayi” yazılı dövmesi olan uyuşturucu satıcısı, akşam saatlerinde Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren genç kadının A. K. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.
- İHA
Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün bir kadın bonzai komasına girmişti. Kadını bu hale getiren şahsın, alnında “enayi” yazısı, gözlerinde ise yaş şeklinde dövmesi olduğu iddia edilmişti. Bunun üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda belirtilen şahsın eşkaline uyan A.A (30) isimli erkek bir şahıs, saat 23.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Simsir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Beyoğlu Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.
"Enayi " dövmeli kişi serbest bırakıldı
Taksim'de 24 yaşındaki üniversiteli genç kızın baygın bulunmasının ardından çevre esnafının iddiası üzerine gözaltına alınan 'enayi' dövmeli A.K., Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren genç kadının A. K. hakkında şikayetçi olmadığı öğrenildi. A.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.
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