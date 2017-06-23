O ‘enayi’den pişkin savunma

Emniyette ifade veren genç kadının, Adem Akkoç’tan şikayetçi olmaması üzerine, şüpheli serbest bırakıldı. Akkoç hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve satmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

BEN TASARICIYIM

Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu olan ve uyuşturucu satmadığını iddia eden Adem Akkoç’un savunması da dikkat çekti. Kendisini ‘Bukalemun Fikir Sanat Moda’ akımının öncüsü olarak tanımlayan Akkoç şunları söyledi: “Tasarımcıyım. Kendi atölyem var. 3 yıldır sokakta yaşayanlarla empati kurmak adına onlar gibi yaşıyorum. Bu benim sosyal deneyim.O kadınla 15 dakika önce tanışmıştım” dedi. Akkoç anlındaki enayi yazısını ve gözyaşı dövmesini ise “Eğer hayatta iyi niyetliyseniz bir şekilde enayisiniz. Yüzümdekiler ise çitanın gözyaşları. Büyük hayalleriniz varsa, hep hızlı koşmak zorundasınız” diye açıkladı.