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Tunceli'de 6 yıl önce komiser ile öğretmen eşini şehit eden terörist ölü ele geçirildi

Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi'nde geçen ay düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 14 terörist arasında bulunan 'Bahoz Serhat' kod adlı PKK'lı Özkan Özmen'in, İçişleri Bakanlığı'nca gri listeyle arandığı belirlendi. Terörist Özmen'in 6 yıl önce futbol oynayan polislere saldırarak komiser ile öğretmen eşini şehit eden grubun lideri olduğu ortaya çıktı.

  • DHA
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Tunceli Kutuderesi Vadisi'ne 26 Mart günü güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 14 terörist arasında, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı para ödülüyle arananlar listesinin, gri listesinde yer alan 1990 Erzurum doğumlu 'Bahoz Serhat' kod adlı PKK'lı terörist Özkan Özmen'in de bulunduğu ortaya çıktı. Terörist Özmen'in 2010 yılında örgütün dağ kadrosuna katıldığı ve bir çok silahlı eyleme katıldığı belirtildi. Örgütün sözde Dersim eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli bölgesi içinde yeraldığı ve grup sorumlusu olarak silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
 
HALI SAHA SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
 
Terörist Özkan Özmen'in 2011 yılında Tunceli il merkezinde Munzur Çayı kenarındaki halı sahada maç yapan polislere yönelik saldırı olayına da karıştığı öğrenildi. PKK'lı Özmen'in grup sorumlusu olduğu terörist grubu, 5 Eylül 2011 tarihinde, akşam saat 21.50'de halı sahada futbol oynayan polislere silahlı saldırıda bulundu. Hain saldırıda Komiser Cem Kerman, kendisini izlemeyene gelen öğretmen eşi Dilay Kerman olay yerinde şehit olurken, 8 polis memuru da yaralandı. Çatışmada 1 PKK'lı da ölü ele geçirildi.
 

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