Yalçın Topçu: O haritanın çizildiği masada olacağız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmendağı gazisi, Türkmen mücahit Muhammed Munlaveli ile tedavisinin Türkiye'de yapılmasını sağlayan UMAY Dayanışma ve Yardım Derneği yetkilisi Almıla Hakim, Topçu'yu makamında ziyaret etti.

Topçu, görüşmede yaptığı konuşmada, iyileşmesine yüzde 95 gözüyle bakılan Munlaveli'nin tedavi sürecini yakınen takip edeceğini söyledi.

Çanakkale'de ecdadın üzerine gelenlerin, bugün de medeniyet coğrafyasının belli kesimlerinde ümmetin üzerine geldiklerini belirten Topçu, "Bizim coğrafyamızda, bizim kardeşlerimizin üzerine tekrar tebelleş olmuş durumdalar. Hemen yanı başımızda aşağı yukarı onlarca yıla varan bir zulüm, katliam var." değerlendirmesinde bulundu.

"YUKARDA ALLAH ARKALARINDA TÜRKİYE VAR"

Topçu, özelde de Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türkmen, Arap ve Kürtlere karşı katliam olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Suriye’de katil rejim ve işgalcilerle mücadele eden, o toprakların asıl sahipleri olan kardeşlerimiz, orada ölümle burun buruna vatan savunması yapıyor. Fark edilmedikçe ve gündeme getirilmedikçe yalnız savaşmak zorunda kalıyorlar. Uğraşlarının tek amacı yaşadıkları toprakları can pahasına sahiplenip toprağı 'vatan' kılmaktır. Ölümü öldürebilmek için onunla burun buruna yaşamak, karşısına dikilmek gerekiyor. Madem ölüm haktır, Manas Destanı'nda diyor ki: 'Ölümlü nefsin eksiği çoktur. Ölmemiş canın ukdesi yoktur. Dünyaya direk olup da ölümsüz kalan hiç kimse yoktur.' Bu hayatı, uğruna değecek bir yolda harcamak boynumuzun borcudur. Her şey ataların mirasını yine gelecek nesiller için ata mirası olarak tutmak uğrunadır."

Türkmenlerin varlığıyla ilgili farkındalık bilinciyle hareket etmenin önemine dikkati çeken Topçu, "Biz Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen ile tek bir milletiz. Türkmenistan'daki Türk'ün, Suriye'deki Türkmen'in varlığının farkında olması, Türkmen'in kendisinin özbeöz kardeşi olduğunu bilmesi, atalarımızın oradaki Tanrı Dağları'ndan beraber inip Maveraünnehir'e, Anadolu'ya, Mezopotamya'ya, Hicaz'a, Yemen'e, Afrika'ya, Avrupa içlerine kadar gittiğini hatırlaması gerekir. Biz bir ana-babanın çocuklarıyız, bu bilinci diri tutmamız lazım. Türkmen kardeşlerimiz bilmelidir ki onların deyimiyle yukarıda Allah, arkalarında Türkiye vardır." diye konuştu.

"BİZSİZ HARİTA BELİRLEYEMEZSİNİZ" MESAJI

Türkiye'nin Ortadoğu politikasını da değerlendiren Topçu, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bütün dünyaya net ve kesin bir dille şu mesajı vermiştir: 'Suriye'de de Irak'ta da bizsiz harita belirleyemezsiniz. Yedi düvel değil, yetmiş yedi düvel de olsanız, biz o topraklarda da olacağız, o haritanın çizildiği masada da olacağız. Sınırlarımız boyunda bölücü terör örgütüne devlet kurdurmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Sizin orada dindaşlarımızı, soydaşlarımızı, akrabalarımızı yok etmenize, yurtlarından sürmenize asla seyirci kalmayacağız.' Cumhurbaşkanımızın bu söyledikleri yüce milletiyle ve devletiyle 83 milyonluk Türkiye'nin kararıdır."

Yaklaşık 1,5 yıl önce Türkmendağı'nda yaralı arkadaşını kurtarmaya çalışırken vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla gazi olan 22 yaşındaki Muhammed Munlaveli'nin, Hatay'da geçirdiği ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu belirtildi.