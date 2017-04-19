Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat saat 19:44'te merkezi üssü Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde, yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Yeryüzünde her an çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir çok deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları tespit etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye'de son depremlerin tamamını takip ediyor ve verilerini kayıt altına alıyor. Bu verilere göre olası deprem durumlarına yönelik önlemler alınabiliyor.

Türkiye'de yaşanan depremlerin nerede ve nasıl gerçekleştiğini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.