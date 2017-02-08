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O İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın serbest bırakılmasına itiraz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Tarık Bendez, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ev kiraladığı ve yardım etmek istediği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.C'nin Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ö.C'nin tutuklanması talebini değerlendirecek.

Polis ekipleri, Atatürk Havalimanında uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanması için operasyon düzenlemişti.

Şüphelilerin evinde uyuşturucu madde ele geçiren ve operasyonu genişleten ekipler, evi kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği öne sürülen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına almıştı.

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