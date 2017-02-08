O İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın serbest bırakılmasına itiraz

Firari FETÖ'cüler Aytaç ve Uslu'nun rütbeleri ve emeklilik hakları alındı!

Yeni KHK ile FETÖ üyeliği gerekçesiyle meslekten atılan emniyet mensubu 242 kişinin de rütbesi ve emeklilik hakları alındı. Bu listede firari olan FETÖ'cü iki isim olan Önder Aykaç ile Emrullah (Emre) Uslu da bulunuyor.