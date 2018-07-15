O kahramanlar ilk kez konuştu

Atatürk Havalimanı’nın girişleri tanklarla kapatılmış, kule ise darbeciler tarafından ele geçirilmişti. Etraflarını saran vatan hainlerine rağmen canları pahasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı taşıyan TC-ATA uçağının inişini sağlayan Hava Trafik Kontrol Merkezi Yaklaşma Memuru Özer Özermen ve Kule Şefi Enver Yavuz, o dakikalarda yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

EN KRİTİK ANLARDI

5 yıldır Atatürk Havalimanı´nda görev yapan Özer Özermen, şunları söyledi:

“O akşam nöbete geldik. Her şey normal bir şekilde gidiyordu. Bize askeri darbe girişimi olabileceğine yönelik haberler geliyordu. Daha sonra Atatürk Havalimanı girişinde tankların olduğunu söylediler. Bu noktadan sonra tedirgin bir şekilde ama hava trafik emniyetini de aksatmayacak bir şekilde işimize devam ettik. Bir şekilde koordinasyon kurarak durumu kontrol altına almaya çalıştık. Daha sonra Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezi´nden telefon geldi ben de o sırada orada olduğumdan telefonu açtım ve bana Cumhurbaşkanı’mızın uçağının Atatürk Havalimanı´na ineceğini söylediler. Sonra TC-ATA uçağının pilotu ile konuştum. O sırada radar ekranında tanımsız askeri uçaklar görüyorduk. Bütün bu durumu detaylı bir şekilde kendisine ilettim. Kendisi yine de Atatürk Havalimanı´na yaklaşıp inmek istediğini söyledi. İlgili yönlendirmeleri yaparak radar teması olan ATA uçağının Atatürk Havalimanı´na gelişini bir şekilde sağladık. Bu sırada havadaki askeri uçakların var olması ekstra tedirgin ediyordu. Ama çok şükür kazasız belasız uçağın inişini gerçekleştirdik. Gecenin en kritik anları Cumhurbaşkanı’mızın uçağının inişi ve geldiği aşamaydı.”

ÇOK DİKKAT ETTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın taşıyan TC-ATA adlı özel uçağın uçuş kodunun normal yolcu uçağı olarak görüldüğünü de sözlerine ekleyen Özer Özermen, “Konuşmalarda Cumhurbaşkanı’mızın adı ve o uçakta olduğu hiçbir konuşma olmadı özellikle buna dikkat etmeye çalıştım. Uçak, Çanakkale Biga civarında havada beklerken askerler de buradaydı. Frekansların dinlenme ihtimaline karşı açık vermemeye çalıştım. Ben de sözlerimi ona göre seçmeye çalıştım. Başka bir uçak olduğunu düşünerek konuşmalarımı sürdürdüm” ifadelerini kulandı.

ASKERLER ATEŞ AÇTI

Darbeci askerler tarafından ele geçirilen kulede o gece şef olarak görev yapan Enver Yavuz, bir albayın kendisinin yanına gelerek, ülkenin huzuru ve selameti için ordunun göreve geldiğini belirterek, ardından da Artık sizin göreviniz burada bitti´ diyerek uçuşların durmasını istediğini söyledi.

Bunun üzerine telefonlarla gerekli birimlere durumu bildirdiğini ifade eden Enver Yavuz, “Albay kalkışların bir kısmını durdurmamızı istedi zaten olay duyulmuş, giriş kapısında tanklar olduğu için şirketler de kalkışmadan haberleri olduğu için seferler kendiliğinden durma noktasına gelmişti. Albay yarım saat burada kaldıktan sonra burayı terk etti. Bir binbaşı, bir astsubay, bir uzman çavuş ve 3 erden oluşan başka bir grup geldi. Diğer grup tüm kalkışları durdurmamızı söyledi. Bu sırada sürekli telefonla görüşüyorlardı. Ben de yaşananları telefonla yöneticilerime bildirdim.

Askerler polislerin kuleye girmesini engellemek için ateş açtı. Üç el silah sesi geldi. Biz üst tarafta olduğumuz için olayları göremiyorduk. Fakat konuşmalardan sesler net bir şekilde duyuluyordu. Daha sonra bir uzman çavuş teslim oldu ve polisler içeri girip askerlerin silahlarını aldılar” dedi.

JETLER HAVADA TUR ATIYORDU

KULE Şefi Enver Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı taşıyan TC-ATA adlı uçağın 03.18´de Atatürk Havalimanı´na iniş yaptığını hatırlatttı. Yavuz, o sırada neler yaşandığını da şu sözlerle özetledi:

PATLAMALAR OLDU

“Cumhurbaşkanı’mızın uçağı indikten sonra jetler gelmeye başladı. Düşük irtifadan yüksek hızlara çıktığı için patlamalar yaşandı. Bu halk arasında olsun gerek kule de olsun büyük bir paniğe neden oldu. O sırada askerler halen kuledeydi dışarı çıkarılamamıştı ve polisler buradaydı. Yaklaşık bir saat kadar jetler İstanbul ve meydan çevresinde uçuşlarını sürdürdü. Saat 06.00 gibi iki helikopter askeri alandan havalandı. Birisi askeri meydan üzerinde dönerken, diğeri kuleye doğru geldi. Kulenin etrafında döndükten sonra Devlet Konukevi’ne gitti. Bu sırada ben frekanstan onlara çağrı yaptım bölgeyi terk etmeleri için fakat hiçbir şekilde cevap alamadım. 45 dakika bu şekilde uçtuktan sonra bölgeyi terk ettiler”