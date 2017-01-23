O paranın üstünde şehitlerimizin kanı var

Türkiye'ye yönelik uluslararası bir müdaheleye zemin hazırlamak adına yaptığı yalan haberler ve iftiralardan sonra vatan hainliğiyle yargılanmaya başlayan eski Cumhuriyet Gazetesi GYY'si Can Dündar, firar ederek gittiği Almanya'da da rahat yüzü göremiyor.

Türklerin yoğun yaşadığı mahallelere gidemeyen, katıldığı resepsiyonlarda rastladığı Türklerin tepkisiyle karşılaşan Dündar, Berlin'de Türk taksicilere raslama korkusuyla ticari taksi kullanmayı da bıraktı.

Alman istihbaratıyla yakın ilişki içerisinde olan Dündar, Alman Die Welt'in haberine göre istihbaratın kendisini ticari taksi kullanmama konusunda uyardığını dile getirdi.

PARANIN ÜSTÜNDE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VAR

Konuyla alakalı bir anısını anlatan Dündar, taksisine bindiği bir Türk taksicinin verdiği bahşişi, "O paranın üzerinde 15 Temmuz Şehitlerimizin kanı var" diyerek reddettiğini dile getirdi.

Türkiye düşmanı tutumuyla bilinen Alman Yeşiller Partisi Başkanı Cem Özdemir de Berlin'de taksiye bindiğinde taksicilerle yaşadığı sorunlardan ötürü bir süre önce ticari taksi kullanmayı bıraktı.

Ermeni soykırımı iddialarının Alman Parlamentosundan geçmesini sağlayan Özdemir, bu olaydan sonra bir çok kez Türk taksicilerin kendisine küfür ve ağır hakaretler ettiğini dile getirdi.

Berlin'deki taksiciler federasyonundan yardım talebinde bulunan Özdemir, federasyonun önlem almasını istedi.