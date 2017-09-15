Nefret tezgahı

HDP’li Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un defni sırasında mezarlığı basarak tehdit sloganları atan kalabalıktan 10 kişi gözaltına alındı. Büyük tepki toplayan olayla ilgili soruşturma açılırken, nefret tezgahını kuranlar araştırılıyor.



HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin Ankara’da İncek Mezarlığı’na gömülmesine engel olmaya çalışanlardan 10 kişi gözaltına alındı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada provokasyon iddiaları da detaylı olarak araştırılıyor. Büyük tepki toplayan nefret provokasyonuna Hükümetten ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın›dan set tepki geldi. ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla Kocaeli’de tutuklu bulunan Aysel Tuğluk’un önceki gün vefat eden annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Cenazenin gömülmesine “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz” diyerek engel olmaya çalışan grubun herhangi bir örgütle bağlantısının olup olmadığı, provokasyon amacıyla böylesi bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği üzerinde titizlikle durulduğu ifade edildi.



TOPLUMSAL BARIŞ...



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz terörle mücadeleyi kararlılıkla yapmaya da devam edeceğiz ama bizim terörle mücadele etmemizin ana sebebi tektir, milletimizin ve ülkemizin birliği ve beraberliğidir. Bunu incitecek, buna halel getirecek ve bunu sorgulatacak bir davranış içerisinde olamayız ve bunu tasvip edemeyiz. Aynı zamanda gerekli idari ve adli tahkikatlar da başladı, ilgili gözaltı işlemleri de başlamıştır” ifadesini kullandı. Olayların organize olduğuna yönelik söylemlerin hatırlatılması üzerine Soylu, “Bu konuda şimdi öyle bir değerlendirmeyi yapmak, erken bir değerlendirme yapmak olur. Bizim devlet adamlığımızla da meselelere bakma anlayışımızla da örtüşmez. Onun için gerekli adli, idari tahkikatlar yapılsın ondan sonra bakılır” dedi.



TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRİR



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Cenazenin mezardan çıkarılması bu 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum, kamuoyunda sanki öyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor, bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur, büyük bir suç olur” dedi. Bozdağ, “Onun dışında yapılacak şeyler bizim inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir” dedi. Bozdağ şunları ifade etti: “Terör örgütlerini mutlu edecek bir davranıştır. Toplumu birbirine düşürmek isteyen, insanlarımız arasında provokasyonlar yapmak isteyen çevrelerin arayıp da bulamadığı şeylerdir.Buradan bir kez daha bu hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Bu olayı yapan, çirkinliği yapan şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılmıştır. Yaptıkları işin hesabını vereceklerdir.” Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşanan hadiseyi, Cumhurbaşkanlığı adına en net şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu gayri insani tutumu kabullenmek, mümkün değildir. Bu, bizim inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın en temel unsurlarındandır” dedi.



DİYANET: REDDEDİYORUZ



Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş de, Hatun Tuğluk’un cenazesinde yaşananlara ilişkin, “Cenazelerle ilgili İslam’ın koyduğu prensiplerle bağdaşmayan tutum ve davranışları tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu olayı kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu tür olayların olmaması gerekiyor” diye konuştu.



HATUN TUĞLUK TUNCELi’DE DEFNEDiLDi



Ankara’da hayatını kaybeden ve dün gece İncek Mezarlığı’nda defnedildikten sonra bir grubun saldırısı üzerine mezardan çıkarılan HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi, Tunceli’de toprağa verildi. Cenaze konvoyu, Tunceli’ye 8 kilometre mesafede bulunan Akbuluk köyünde aralarında HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Alican Önlü›nün de bulunduğu milletvekilleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Cenaze daha sonra il merkezindeki cemevine götürüldü. Hatun Tuğluk’un cenazesi burada yapılan törenin ardından Atatürk Mahallesindeki asri mezarlıkta toprağa verildi.