AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.
- DHA
AK Parti İstanbul İl Binası ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahlarıyla düzenlenen saldırılarla ilgili gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Şerif Turunç tutuklandı
Turunç, geçtiğimiz pazar günü Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınan Turunç'un bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi. Şerif Turunç'un çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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