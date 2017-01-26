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O şoförün ayağı yokmuş

Sinop’ta, 4 kişinin öldüğü, 27 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasındaki şoförün, daha önce başka bir otobüs kazasında ayağının yarısını kaybettiği ortaya çıktı.

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Sinop Saraydüzü'nde geçen 29 Aralık günü karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 4'ü ölürken, 27 kişi de yaralandı. Kaza sırasında otobüsü kullanan ve kendisi de ağır yaralanan otobüs şoförü Ahmet Ekren'in gaz ve freni kontrol ettiği sağ ayağının yarısının olmadığı ortaya çıktı.
 
'KOPTU SANDIK'
 
Halen yoğun bakımda olan Ekren'in yıllar önce de yine bir otobüs kazası geçirdiği ve bu kazada ayağının yarısını kaybettiği ancak bu durumu yakın çevresi dışında kimsenin bilmediği belirlendi. Kaza sırasında otobüste bulunan bir görgü tanığı, "Şoför ısıtma sistemini cama değil ayaklarına verdiği için otobüsün ön camı çok buharlıydı. Sanırım ayağı rahatsız olduğu için o bölgeyi sıcak tutmak istedi. Hatta yolculardan biri, 'yanımda elma var, isterseniz vereyim cama sürün' dedi. Her şey bir anda olup bitti. Şoför bulunduğu yere sıkışmıştı. Zarar vermemek için sağlık ekipleri gelene kadar ellerimizle karı kazıyarak donmasını engelledik. Sağlık ekipleri gelip gerekli müdahaleyi yaptı. O sırada ayağının yarısının olmadığını fark ettik. Önce kazada koptuğunu sandık. O bölgenin yaralı olmadığını görünce daha önce koptuğunu anladık" diye konuştu.
 
Engellilerin ticari araç kullanmasının yasak olduğunu söyleyen uzmanlar, "Sadece sağlık raporları incelendikten sonra verilen özürlü sürücü belgesi ehliyeti ile özür durumuna göre dizayn edilmiş özel araçları kullanabilir. Otobüs şoförünün de ilk kazadan sonra sağlık raporu alıp, bu rapora göre yeni bir sürücü belgesi alması gerekirdi" dedi. (Sabah)

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