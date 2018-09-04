Obüs ve tank yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılar Kilis'e ulaştı Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.