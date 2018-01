Ocak ayı KPSS'li KPSS'siz memur alımları son dakika 2018 memur alımları başvuru şartları ve koşulları

KPSS şartı aranmadan memur olmak isteyenlere müjde! KHK ile yeni kadrolar açıldı. Başbakan Binali Yıldırım, 36 bin sağlık personeli, 20 bin öğretmen, Adalet Bakanlığına 15 bin personel, 9 bin 500 diyanet ve diğer kamu personelleri dahil 110 bin personel alınacağını açıklamıştı. Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Peki Hangi kurum kaç memur alıyor? KPSS şartı olmadan memur alan kurum hangisi? 2018'de memur alımı yapacak kurumlar hangisi? Ülkemizde bulunan bir çok kamu kurumu veya kamu kuruluşları bünyelerinde devamlı oluşan çalışan eksikliğini karşılamak için memur personel alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sene memur personel alımları yapıldı ve artık 2018 memur alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Adaylar yeni yılda da iş sahibi olabilecek. Memur alımları 2018 yılında da devam edecek. Bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Memur olmak için ne yapılmalı, memurluk şartları neler, hangi kurumlar memur arıyor? İşte memur alımları ile ilgili yapılan son açıklamalar, başvuru şartı ve işlemleri...



Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirileceğini bildirdi.



Yıldırım, Kilis Valiliğinde düzenlediği basın toplantısında, gün içerisinde partisinin Adıyaman ve Kilis kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bugün Kanun Hükmünde Kararname yayımlandığını ve yıllardan beri kamuda "taşeron meselesi" diye bilinen çalışanların, artık devlette daimi işçi kadrosunda görevlerine devam edeceğini belirten Yıldırım, yaklaşık olarak 900 bin çalışanın bu sorununu çözmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet üyeleri ve AK Parti teşkilatlarına bu konuda gösterdikleri destek için teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Ayrıca 2018 bütçesi malum cuma günü Meclis Genel Kurulunda kabul edildi ve yeni yıla inşallah yeni bütçemizle girmiş olacağız. 2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz ve Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalışmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9 bin 500 kadro vereceğiz, müezzin, imam ve Kur'an öğreticisi olarak buralarda çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her geçen yıl her geçen ay yurt sayısını artırıyor Kredi Yurtlar Kurumu... Dolayısıyla Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018'de işe başlaması için gerekli izinleri almış durumdayız.



Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde, 'personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması' diye bir sorun yaşanmayacak, hayırlı uğurlu olsun diyorum."



Başbakan Yıldırım, yeni yılın yaklaştığını hatırlatarak "Yeni yıl yaklaşırken ülkemizde, yurdumuzun her köşesinde fedakarca görev yapan, teröre karşı, asayiş olaylarına karşı gece gündüz demeden çalışan polisiz, askerimiz, jandarma ve korucularımıza Allah'tan kolaylık diyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. 2018 yılını şimdiden tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz hatta bölgemiz için huzurun, barışın tam olarak gerçekleşeceği bir yıl olmasını da Mevla'mdan niyaz ediyorum." diye konuştu.



Daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan kentte yürütülen projelerle ilgili bilgi alan Yıldırım, Belediye Başkanı Hasan Karayı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.







HANGİ KURUM KAÇ MEMUR ARIYOR?



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı- 7 personel alacak/ Son başvuru tarihi 5 Ocak 2018



Türkiye Atom Enerjisi Kurumu- 9 personel alacak/ Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018



Dışişleri Bakanlığı- 10 personel alacak/ Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018



Çanakkale Ayvacık Belediyesi- 1 personel alacak/ Son başvuru tarihi 22 Ocak 2018



Savunma Sanayi Müsteşarlığı- 10 personel alacak/ Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018



ÖSYM- 12 personel alacak- Son başvuru tarihi 4 Ocak 2018



Kafkas Üniversitesi- 11 personel alacak- Son başvuru tarihi 2 Ocak 2018



Bilgi ve Teknoloji Kurumu- 71 personel alacak- Son başvuru tarihi 17 Ocak 2018



İçişleri Bakanlığı- 18 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018



Sosyal Güvenlik Kurumu- 50 personel alacak- Son başvuru tarihi 9 Şubat 2018



Eti Maden İşletmeleri- 56 personel alacak- Son başvuru tarihi 7 Ocak 2018



Emniyet Genel Müdürlüğü- 29 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Ocak 2018



Ondokuz Mayıs Üniversitesi- 47 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- 5 personel alacak - Son başvuru tarihi 9 Ocak 2018



Diyanet İşleri Başkanlığı- 10 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018



Hazine Müsteşarlığı- 20 personel alacak- Son başvuru tarihi 5 Ocak 2018



TBMM- 70 personel alacak- Son başvuru tarihi 8 Ocak 2018



Milli Savunma Bakanlığı- 396 personel alacak- Son başvuru tarihi 12 Şubat 2018

MEMUR OLMAK İÇİN NE YAPMALI?



Adaylardan 2018 yılında da, 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Sağlık açısından görevini Türkiye'nin her yerinde yapmasına engel durum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturmasında ve arşiv araştırmasında olumlu sonuç almak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak gibi aşağıdaki nitelikler aranıyor.



MEMURLUK İÇİN KPSS GEREKİYOR



Bir çok kurum adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) şartı aramakta ve kamuya dahil olmak isteyen adaylar bu yönde her sene KPSS ye girmektedir. Lise mezunu olan adaylar KPSSP94, Önlisans mezunu olan adaylar KPSS P93 ve Lisans mezunu olan adaylar ise KPSS P3 puan türünden veya eğitimine göre çeşitli puan türlerinden KPSS ye girerek puan almakta ve adayların bu Puan durumlarına göre kadro giriş ilemleri belirlenmetedir.



BAZI KURUMLAR KPSS ARAMIYOR



Kamuya alımlar her ne kadar KPSS ile olsa da bazı kurumlar adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramıyor. Bunun yerine diğer nitelikler sonucunda alım yapıyorlar. Mesela bir çok askeri personel alımlarından, TÜBİTAK, Bazı üniversiteler, Bakanlıklar ve bazı belediyeler adaylardan KPSS şartı aramıyorlar.



Bu yıl ilk çıkan memur alım ilanlarında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Çanakkale Ayvacık Belediyesi, ÖSYM, Yurdışı Türkler ve Akraba Toplulukları şu anda KPSS aramadan memur alacak.



MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI



Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.



MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI



Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.







MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?



Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.