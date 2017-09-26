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Öcalan'ın yeğeninden şaşırtan tweetler: Dayımı idam etsinler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'de milletvekili olan yeğeni Dilek Öcalan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şaşırttı. 'Musul ve Kerkük Türkiye'ye bağlansın, dayım öcalan idam edilsin' gibi tweetler atan milletvekilinin hesabının hacklendiği çok geçmeden anlaşıldı.

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İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'ın Twitter paylaşımları, takipçilerini şok etti.

Dilek Öcalan'ın Twitter hesabından idam ipi fotoğrafı paylaşılması ve dayısı Öcalan'ın idam edilmesinin istendiği tweetler paylaşılırken, kısa bir süre sonra hesabın Ayyıldız Team adlı hacker grubu tarafından hacklendiği anlaşıldı. 

 

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