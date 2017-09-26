Öcalan'ın yeğeninden şaşırtan tweetler: Dayımı idam etsinler Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'de milletvekili olan yeğeni Dilek Öcalan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şaşırttı. 'Musul ve Kerkük Türkiye'ye bağlansın, dayım öcalan idam edilsin' gibi tweetler atan milletvekilinin hesabının hacklendiği çok geçmeden anlaşıldı.