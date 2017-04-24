Odasında Gülen'e ait kılların ele geçirildiği amiral savunma yaptı

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı dava, sanık amirallerin savunmalarıya devem etti -Savunma yapan amiraller arasında gözaltına alındığı sırada odasında yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen "2 adet kıl"ın ele geçirildiği eski Tuğamiral Dede ile Yurtta Sulh Konseyi tarafından Donanma Kuvvetleri Komutanı olarak atanan eski Tümamiral Tosun da yer aldı

ANKARA (AA) -

Davanın öğleden sonraki bölümünde, gözaltına alındığı sırada odasında yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen "2 adet kıl"ın ele geçirildiği eski Tuğamiral Ali Murat Dede ile Yurtta Sulh Konseyi tarafından Donanma Kuvvetleri Komutanı olarak atanan eski Tümamiral Sinan Azmi Tosun ve eski DKK Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Başkanı Tuğamiral Muhittin Elgin savunma yaptı.

Sanık eski DKK Hareket Başkanı Tümamiral Sinan Azmi Tosun, darbe girişiminin yaşandığı gün Aksaz'da ailesiyle tatil yaptığını, akşam saatlerinde kendisini arayan sanık eski Tuğgeneral Ömer Harmancık'ın "Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) yönetimine el koydu" demesiyle darbe girişiminden haberdar olduğunu savundu.

Harmancık'ın kendisinin Donanma Kuvvetleri Komutanı olarak atandığını söylemesi üzerine "Manyak mısın sen, nereden çıktı? Böyle bir göreve gitmiyorum" diyerek tepki gösterdiğini iddia eden Tosun, Yurt Sulh Konseyi tarafından yapılan bu atamaya itibar etmediğini aktardı.

Sözde görev listesine isminin iradesi dışında yazıldığını belirten Tosun, "Darbeciler başarılı olsaydı emirlerine karşı geldiğim için sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaktım" iddiasında bulunarak, cuntacılara karşı devletin yanında yer aldığı için bugün "darbeci sıfatı" ile yargılandığını savundu.

Harmacık'ın kendisini aradığı sırada onun darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde olduğunu bilmediğini belirten Tosun, "Harmancık darbe girişiminde yer alan askerleri saat 19.00 ile 20.00 arasında aramış. Ancak beni saat 22.00'de aradı. Bu da gösteriyor ki bu gelişmelerden habersizdim." iddiasında bulundu.

- "Donanma Komutanına darbeyi haber verdim"

Telefonu kapattıkta sonra vardiya subayını ardığını onun da Harmancık gibi benzer ifadeler kullandığını aktaran Tosun, "Bunun üzerine 'Kurmay başkanına durumu ilettiniz mi?' dedim. Vardiya subayı da 'Evet, İrfan Arabacı da burada' dedi. Görüştüğüm İrfan'a 'Genel merkezi aradım saçma sapan bir emir gelmiş, tuhaf şeyler oluyor, yanlış bir işin içinde olmayın' dedim. O da merak etmemem gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı." diye konuştu.

Daha sonra gelişmeler hakkında bilgi vermek için Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'yi aradığını anlatan Tosun, şöyle devam etti:

"Komutana kendisinin emrinde olduğumu söyledim. Kösele, bu aramam ile darbe girişiminden haberdar oldu. Bana teşekkür ederek, sat komandolarının yerlerinde kalmaları için girişimde bulunmama istedi. Daha sonra Güney ve Kuzey Deniz Saha Komutanlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu da aradım ve gereken bilgiyi verdim. Bu görüşmelerin kayıtları vardır. Bostanoğlu'nun tanık beyanında da darbe girişiminden yer almadığım belirtilmiştir. Bütün gece komutanımızın direktifleri ile hareket ettim. Ankara'ya dönüş yolundayken hakkımda gözaltı kararı olduğunu sosyal medyadan öğrendim. Bunun üzerine adli müşavirimizi arayarak durumum anlatıp adli sürecin nasıl işleyeceği konusunda bilgi istedim. 20 Temmuz Çarşamba günü Ankara Başsavcılığına gidecektim. Bütün bu iyi niyetime rağmen o akşam polisler tarafından gözaltına alındım."

- "İsmi listede olmasına rağmen görevde olanlar var"

Kendisi dışında gelişen olaylar nedeniyle tutuklandığını ifade eden Tosun, "İddia edildiği gibi darbe girişiminde yer almış olsaydım sözde atandığım yer olan Gölcük ya da darbenin merkezi DKK karargahına giderdim. Ancak bu iki yerde de bulunmadım. Sanık ve tanık ifadeleriyle bu durumum sabittir." ifadesini kullandı.

Meslek hayatı boyunca askerlik yeminine sadık kaldığını belirten Tosun, "Tutuklanmama sebep olan atama listesini ne gördüm ne de bana tebliğ edildi. Bu emre itibar etmedim, darbe ihanetinde bulunmadım. İsimleri listede yer alan 31 amiral ve general görevinin başındadır. Yine ismi yer alanların bazıları adli işleme maruz kalmadan emekli oldu. Ortada izah edilmeye muhtaç bir tuhaflık olduğu aşikardır." dedi.

Görevde bulunduğu sürece FETÖ ile aktif mücadele eden bir subay olduğunu savunan Tosun, FETÖ'nün en güçlü olduğu bir dönemde, "Balyoz Davasının kumpas olduğunu ortaya çıkaran raporu" kendisinin hazırladığını aktardı. Tosun, bu rapor sayesinde silah arkadaşlarının örgütün kumpasından kurtulduğunu kaydetti.

- "İki kıl yüzünden tutukluyum"

Yurtta Sulh Konseyinin hazırladığı sözde görev listesinde, ismi Kuzey Deniz Saha Komutanı olarak yer alan sanık eski Tuğamiral Ali Murat Dede de savunmasında, telafisi mümkün olmayan bir haksızlığa maruz kaldığını ileri sürdü.

Gözaltına alındığı sırada odasında yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen "2 adet kıl"ın ele geçirildiğini, bu nedenle tutuklandığını belirten Dede, "Odamdaki aramalarda üzerinde Arpça yazılı bir kaç dua, eşimle yaptığımız dini nikahın akdi ve kime ait olduğu belli olmayan 2 kıl yüzünden tutuklanarak hukuk tarihine geçtim. 'İki kıl bulduk, sen de örgüt üyesisin' denildi. Bunun nasıl telafi edileceğini merak ediyorum." dedi.

Örgütün şifreli programı ByLock'u kullandığına ilişkin raporu kabul etmediğini belirten Dede, Yurtta Sulh Konseyinin sözde atama listesinde Kuzey Deniz Komutanlığa atanmasına ilişkin bilgisinin bulunmadığını iddia etti.

"Hukukun herkese lazım olduğunu yaşayarak öğrendiğini" vurgulayan Dede, "Darbe olurken izinde olmam nasıl normal karşılanabilir. İradem dışında yapılan atama neticesinde benim İstanbul'da olmam gerekmiyor muydu ama ben orada değildim." ifadesini kullandı.

- İsmini listeye dahil edenlerden şikayetçi oldu

Sanık eski MEBS Başkanı Tuğamiral Muhittin Elgin, olağandışı gelişmeleri duyduktan sonra DKK karargahına gittiğini ancak ilk etapta içeri alınmadığını, bunun üzerine tepki göstermesi nedeniyle içeri girebildiğini söyledi.

Karargahta rutin faaliyetlerin devam ettiğine şahit olduğunu anlatan Elgin, darbe girişimi olduğunu öğrendikten hemen sonra Elmadağ'da kendisine bağlı Harp Karargahını arayarak darbecilere karşı gereken tedbirlerin alınması için talimat verdiğini öne sürdü.

Karargahtan sabaha karşı ayrıldığını, ertesi gün göreve geldiğinde gözaltına alındığını belirten Elgin, "Asgari demokrasinin dahi bir cunta yönetimine tercih edilmesi gerektiğine inanırım." diyerek, FETÖ/PDY üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını, kendisi ve ailesinin örgütün kurumlarına gitmediğini savundu.

Elgin, ülkesine hiçbir zaman ihanet etmediğini Oramiral Bostanoğlu, Tümamiral Macit Arslan ve Yarbay Aşkın Öge ile sözde atama listesine ismini dahil edenlerden şikayetçi olduğunu kaydetti.