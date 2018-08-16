Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ödemiş Belediye Başkanı Badem: Sosyal tesislerimizde Amerikan malı ürünleri satmamaya, sattırmamaya başladık

Ödemiş Belediye Başkanı Badem, 'Sosyal tesislerimizde Amerikan malı ürünleri satmamaya, sattırmamaya başladık.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in Ödemiş Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD menşeli içecekleri satmama kararı aldı.
 
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ekonomik anlamda bir kalkışmayla karşı karşıya geldiğini belirtti.
 
İlçenin 135 bin nüfusa sahip olduğunu, belediyeye ait 17 sosyal tesiste restoranlar, kafeler bulunduğunu aktaran Badem, "Bundan sonra biz de öncelikle sosyal tesislerimizde Amerikan malı ürünleri satmamaya, sattırmamaya başladık. Sadece bu kadar da değil. Bundan sonra araç ve gereçlerimizdeki yedek parça değişimlerinde de bu özeni göstereceğiz. Mecbur kalmazsak iş makinelerimizde özellikle yerli malı tamir parçalarını kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
 
Badem, tüm belediyelere "Gelin siz de bu anlamda katkı koyun" çağrısında bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

TSK ve MİT´ten sınır ötesine önemli operasyon

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

Süper Lig'in devleri Euro ile devam diyor!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

FIFA Dünya Sıralaması belli oldu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA