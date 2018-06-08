Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin davada, 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, tutuksuz sanık Raziye Ö. ise katılmadı.

Duruşmada konuşan Şükriye Türkmen, önceki ifadelerinin aksine cinayetten eşi Serkan'ın haberinin olmadığını olayı bir gün sonra öğrendiğini, kendisinin suçlu olduğunu iddia etti.

"Bu olayı niye yaptın" diye sorulması üzerine Şükriye Türkmen, "Hakim Bey bana yardım edin, bu işi niye yaptığımı 1 yıldır cezaevinde ben de kendime soruyorum." dedi.

Cinayeti para için işleyip işlemediğinin sorulması üzerine ise Türkmen, "Benim para ihtiyacım falan yok. Ayrıca olayın da nasıl cereyan ettiğini de bilmiyorum. Ben bu konuda psikolojik destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için davayı 6 Temmuz'a erteledi.