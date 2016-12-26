Ödemiş merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ödemiş merkezli Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ / PDY ye yönelik 5 ili içine alan ( Ankara, Denizli , Manisa , Urfa ve İzmir ) Ödemiş yapılanması içinde himmet toplamak suretiyle maddi destek sağlamak , silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak , terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak , örgüte eleman temin etmek iddiaları ile 37 şahıs 46 adrese yönelik bu sabah eş zamanlı "GÖLBAŞI - 8"operasyonu yapıldı.

Operasyonda, içlerinde okul , ilçe milli eğitim müdürü(kiraz) , halk eğitim müdürü , doktor , öğretmen ve esnaflarında olduğu 27 şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Şahısların ev , iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara ve dijital delillere el konuldu. Şüphelilerin polisteki sorgu ve gözaltı işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.