Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ödemiş merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Ödemiş merkezli FETÖ'ye yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ödemiş merkezli Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ / PDY ye yönelik 5 ili içine alan ( Ankara, Denizli , Manisa , Urfa ve İzmir ) Ödemiş yapılanması içinde himmet toplamak suretiyle maddi destek sağlamak , silahlı terör örgütünün yöneticisi ve üyesi olmak , terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak , örgüte eleman temin etmek iddiaları ile 37 şahıs 46 adrese yönelik bu sabah eş zamanlı "GÖLBAŞI - 8"operasyonu yapıldı.
 
Operasyonda, içlerinde okul , ilçe milli eğitim müdürü(kiraz) , halk eğitim müdürü , doktor , öğretmen ve esnaflarında olduğu 27 şahıs yakalanıp gözaltına alındı.  Şahısların ev , iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda örgütsel dokümanlara ve dijital delillere el konuldu. Şüphelilerin polisteki sorgu ve gözaltı işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.           
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul'dan yola çıktı

Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul"dan yola çıktı

George Michael hayatını kaybetti

George Michael hayatını kaybetti

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA