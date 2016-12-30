Ödemiş'te FETÖ'den aranan 5 kişi yakalandı
İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- İZMİR, (DHA)
Ödemiş'teki FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan H.K., C.A., N.Ö., A.S. ve N.A. adlı 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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