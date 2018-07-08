ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta ilişkin 2 gözaltı daha

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.