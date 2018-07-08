Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ODTÜ'deki hakaret içerikli pankarta ilişkin 2 gözaltı daha

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde taşınan pankarta ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısı 5'e çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) mezuniyet töreninde taşınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren pankarta ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Temmuz günü yapılan diploma töreni sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, pankartı hazırlattığı belirtilen Ö.K. ile söz konusu pankartı bastığı öne sürülen Ş.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zırhlı araçların yerli ve milli motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi

Zırhlı araçların yerli ve milli motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA