Odun toplamak için ormana giden yaşlı vatandaş ölü bulundu
Bolu’da, odun toplamak için traktörüyle gittiği ormanda kalp krizi geçirerek ölen 80 yaşındaki Durmuş Özbakan gece saatlerinde oğlu tarafından bulundu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Köprücüler Köyü’nde yaşayan 3 çocuk babası 80 yaşındaki Durmuş Özbakan, odun toplamak için traktörüyle köyünün yaylasına çıktı. Özbakan, öğle saatlerinde çıktığı ormandan havanın kararmasına rağmen dönmeyince, Durmuş Özbakan’ın oğlu Kemal Özbakan babasını aramak için ormana gitti.
Daha önce babasının sürekli odun toplamak için gittiği bölgede babasının traktörünü gören Özbakan, traktörün yanına geldiğinde babasını yerde yatar vaziyette buldu.
Kemal Özbakan’ın haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Daha önce iki kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki Durmuş Özbakan’ın ölüm nedenin kalp krizi olduğu tespit edildi.
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