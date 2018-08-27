Oğlum gelecek evimden çık dönemi bitti!

İstanbul’da özel bir şirkete kiralık verdiği işyerinin boşaltılması için 14. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açan bina sahibi, boşanan kızının kadın çantası satacağını öne sürdü. Mahkeme, mülk sahibinin ihtiyaç talebinde samimi olmadığına hükmedip davayı reddetti. Kararı davacı bina sahibi temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı.Yargıtay açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

GERÇEK VE SAMİMİ GEREKÇE YOK

“İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun ispatlanması gerekir.

Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye sebebi yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davacı ile davalı şirket arasında akdedilen kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Deliller ve tanık beyanları göz önüne alındığında davacının kızının ihtiyaç iddiasının samimi olduğu ayrıca ihtiyaçlının yapmak istediği perakende çanta satışı işinin özel bir uzmanlık ve tecrübe gerektirir nitelikte bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.