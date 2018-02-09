Şehidin babası Hanifi Doğan: Oğlumun görevini ben devralacağım

Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25) dün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit asker için memleketi Kilis'in Polateli ilçesi Karapınar köyünde tören düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Şehidin babası Hanifi Doğan "Oğlum görevini ben devralacağım" diyerek tabutunu öptü. Ağabeyi Sedat Gül ise tabutun başındaki askerlere "Komutanım onun yerine beni alın" dedi.

ÖNCE GAZİ SONRA ŞEHİT

2016'da başladığı görevine Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'nda devam ederken geçici görevle Kilis'e gelen Doğan (25) önceki gün Afrin El Maski civarında gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırısında şehit düşmüştü. Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Karapınar köyünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Doğan'ın yakınlarının ağıtları yürek yaktı.

Şehidin annesi Gülizar Doğan ve babası Hanifi Doğan görevlilerin yardımıyla ayakta zor dururken, cenaze namazı Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından kıldırıldı.

Şehit babası Hanifi Doğan, oğlunun tabutuna sarılıp öptükten sonra "Oğlum görevini ben devralacağım" dedi. Ağabeyleri Sedat ve Mustafa Doğan ise tabutun başındaki askerlere "Komutanım onun yerine bizi alın askere" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Doğan'ın geçen yıl katıldığı bir operasyonda bacağından yaralandığı ve 2 ay kadar izinli kaldıktan sonra tekrar görevine döndüğü ortaya çıktı. 2 ağabeyi bir de ablası bulunan Doğan'ın bekâr olduğu öğrenildi.

Kaynak: SABAH