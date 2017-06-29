Kastamonu’da oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürdüğünü iddia eden 85 yaşındaki şahıs tutuklandı Kastamonu’da kendisine küfür ettiği için torunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü iddia eden 85 yaşındaki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.