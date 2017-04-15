Oğlunun kalbi için Türkiye’ye yerleşti
Kalbi delik oğlunun tedavisi için Türkiye’ye göç eden İranlı Firooz Özbek hem çocuğunun tedavisini yaptırıyor hem de açtığı dükkanda diktiği gömlekleri satıyor.
ran’ın Kirman kentinde dünyaya gelen Bünyamin’in kalbinde doktorlar delik bulunduğu belirlendi. Günden güne zayıflayan minik Bünyamin’in ailesi, oğullarını tedavisi için 2013’te Türkiye’ye getirdi.
AİLESİ AFGAN
Ankara Dr. Sami Ulus Hastanesi’nde tedavisi başlanan Bünyamin yaklaşık bir yıl sonra sağlığına kavuştu. Taburcu olan Bünyamin’in hastanedeki rutin kontrolleri sürdüğü açıklandı. Bu süreçte terzi dükkanı açan baba Firooz Özbek ise gömlek dikerek ailesini geçindirmeye çalışıyor.
Baba Firooz Özbek, “Ailem ben 3 yaşındayken Afganistan’dan İran’a göç etmiş. İlk çocuğum Bünyamin kalbi delik olarak dünyaya geldi. İran’da tedavi edilemeyince doktorların tavsiyesi üzerine ailemle birlikte Türkiye’ye geldik” dedi. Çocuğunun tedavisi uzun sürünce Ankara’ya yerleşmeye karar verdiklerini dile getiren Özbek, “Belediye başkanı dahil herkes bu iş yerini açmamızda çok destek oldu. Türk insanı gerçekten çok iyi” diye konuştu. Sağlığına kavuşan Bünyamin ise “İyileştim ve şimdi okula gidiyorum. Çok mutluyum. Büyüyünce de asker olacağım” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.