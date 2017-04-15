Oğlunun kalbi için Türkiye’ye yerleşti

ran’ın Kirman kentinde dünyaya gelen Bünyamin’in kalbinde doktorlar delik bulunduğu belirlendi. Günden güne zayıflayan minik Bünyamin’in ailesi, oğullarını tedavisi için 2013’te Türkiye’ye getirdi.

AİLESİ AFGAN

Ankara Dr. Sami Ulus Hastanesi’nde tedavisi başlanan Bünyamin yaklaşık bir yıl sonra sağlığına kavuştu. Taburcu olan Bünyamin’in hastanedeki rutin kontrolleri sürdüğü açıklandı. Bu süreçte terzi dükkanı açan baba Firooz Özbek ise gömlek dikerek ailesini geçindirmeye çalışıyor.

Baba Firooz Özbek, “Ailem ben 3 yaşındayken Afganistan’dan İran’a göç etmiş. İlk çocuğum Bünyamin kalbi delik olarak dünyaya geldi. İran’da tedavi edilemeyince doktorların tavsiyesi üzerine ailemle birlikte Türkiye’ye geldik” dedi. Çocuğunun tedavisi uzun sürünce Ankara’ya yerleşmeye karar verdiklerini dile getiren Özbek, “Belediye başkanı dahil herkes bu iş yerini açmamızda çok destek oldu. Türk insanı gerçekten çok iyi” diye konuştu. Sağlığına kavuşan Bünyamin ise “İyileştim ve şimdi okula gidiyorum. Çok mutluyum. Büyüyünce de asker olacağım” dedi.