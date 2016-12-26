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Oğlunun öldürdüğü şoförün cenazesine katılmak isteyen iş adamı, tepki görünce ağlayarak camiyi terk etti

20 yıldır yanında çalıştığı iş adamı Sabri Yürür'ün oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen şoför Nihat Bulcu, son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen iş adamı Sabri Yürür'e, Bulcu'nan yakınları tepki gösterdi. Cenazeye katılamayan iş adamı, ağlayarak camiyi terk etti.

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Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki yalıda önceki gün meydana gelen olayda iş adamı Sabri Yürür'ün üvey olduğu öğrenilen Burhanettin Tarkan Yürür, bekçi kulübesinde tartıştığı 20 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Nihat Bulcu içi Beykoz Ortaçeşme Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenayeye Bulcu'nan aile yakınları ve sevenleri katıldı.
 
Cenaze namazının kılınacağı sırada iş adamı Sabri Yürür'ün de camiye geldiği görüldü. Yürür'ü gören Bulcu'nun yakınları, iş adamına tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sırasında ağladığı görülen iş adamı, ağlayarak camiyi terk etti.
 
Nihat Bulcu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı mezarlığında toprağa veridi.
 

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