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Öğrenci servisi kamyonla çarpıştı sürücü ve 4 öğrenci yaralandı

Karabük'te kavşakta hafriyat kamyonu ile çarpışan öğrenci minibüsünde sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Karabük-Kastamonu yolu Bostanbükü Köyü Kavşağı’nda meydana geldi.

Kastamonu yönüne giden 61 yaşındaki Şaban Karadayı yönetimindeki 78 BZ 871 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan 26 yaşındaki İbrahim Dırmukcu yönetimindeki 78 S 0073 plakalı öğrenci taşıyan minibüse yandan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü ile 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesiyle gelen ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kamyon sürücüsü Şaban Karadayı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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