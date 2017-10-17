Öğrenci servisi kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü, 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
- İHA
Balıkesir'de bir okulun öğrenci servisi kaza yaptı. Balıkesir - Bigadiç yolu Orman Fidanlık Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada 10 BR 925 plakalı servis aracı otomobille çarpıştı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde, yaralılar araçtan çıkartılarak hastanelere götürüldü. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar araçtan çıkarılırken, kazada 7 kişinin yaralandığı, servis şoförünün eşi olduğu öğrenilen Aynur Ç.'nin ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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