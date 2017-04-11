Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 11 yaralı
KAYSERİ´nin Bünyan İlçesi Karakaya Mahallesi yakınlarında lise öğrencilerinini taşıyan servis minibüsü, yoğun sis nedeniyle hareket halindeki TIR´a çarptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 11 öğrenci yaralandı.
- DHA
Karaya mahallesindeki öğrencileri ilçedeki çeşitli okullara getiren taşımalı ögrenci servisinin karıştığı kaza üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi gönderildi. Yapılan ilk tespitte 1 öğrencinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar Bünyan ve Kayseri´deki hastanelere kaldırıldı.
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