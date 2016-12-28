Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: 8 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Selendi’nin Karabeyler Mahallesi Beddeller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 18 öğrencinin bulunduğu Nazir A’nın kullandığı 45 J 9683 plakalı öğrenci servisi yolun dar olması, rampa ve aşırı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekipleri ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 2’si ağır 8 öğrenci yaralandı. Öğrenciler önce Selendi Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Yeter K. (12) ve Ramazan K. (11) Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildiler. Diğer öğrenciler Bilal A.(10), Nurdane K.(10), Burcu A. (10), Nurullah K.(13, Melek K.(13), Cennet K.(13). Selendi Devlet Hastanesinde tedavi edildiler.

Kazayı duyan öğrencilerin aileleri Hastaneye akın ederken Selendi Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Osman Güven Hastanede yatan öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kadir Ateş’ten kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazayla ilgili üzgün olduklarını kaydeden Kaymakam Osman Güven, kaza ile ilgili gerekli soruşturma açılacağını söyledi. Öte yandan öğrencilerin Fatih Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri olduğu belirtildi.