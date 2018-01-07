Öğrenci servisinin şoförü direksiyon başında bonzai krizi geçirdi

Öğrenci servislerini kullanan sürücülerle ilgili 4 bakanlığın bir araya gelip çeşitli önlemler almasına rağmen yaşanan olumsuzluklara yeni bir halka eklendi. Ümraniye’de önceki akşam özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden çocukları evlerine götüren servisin şoförü Ahmet Y. direksiyon başında Bonzai krizi geçirdi. Hareket halindeki minibüste bulunan iki kardeş öğrenci ve anneleri dehşet dolu anlar yaşadı.

Olay, Ümraniye, Atakent, Mithatpaşa Caddesi üzerinde önceki akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar’daki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden hareket eden servisin sürücüsü Ahmet Y., özel eğitim gören çocukları evlerine bırakıyordu.

ANNE İKİ ÇOCUĞUYLA DEHŞETİ YAŞADI

Serviste biri fiziksel engelli iki çocuk ve anneleri Z. A. vardı. Servis, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde seyrederken şoför Yay direksiyon başında krize girdi, direksiyona yığıldı. Minibüs yalpalayarak yoluna devam ederken çocuklarına sarılan anne çığlık atmaya başladı. Servis aracı tekleye tekleye güçlükle durdu. Orta kapıyı açamayan anne, bağırıp yardım istedi. Çevredekiler yardıma koşarken anne Z.A. açılan ön kapıdan biri kız iki çocuğunu servis aracından indirip korkulu gözlerle servis aracından uzaklaştı.