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Öğrenci velisi tartıştığı okul müdiresi ve öğretmeni silahla yaraladı

Bursa'da merkez Nilüfer ilçesindeki ilkokula gelen polis memuru veli, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı tabancayla vurarak yaraladı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, polis memuru gelen meslektaşlarına teslim oldu.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan polis memuru veli, geldiği okulda Müdür Tülay Taş ile yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenip, tabancasını çıkaran polis memuru, Müdür Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinin üstünden, yardımcısı da bacağından yaralandı. İki yaralı, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, meslektaşlarına teslim olan polis memuru gözaltına alındı.
 
Polis memurunun daha önce de okula gelip, yöneticilerle tartıştığı öne sürüldü. Olay sırasında okuldaki öğrenciler ve öğretmenler büyük korku yaşarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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