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Öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubu

İstanbullu öğrenciler, yaz kış demeden vatanın dört bir tarafında nöbette olan Mehmetçiğe moral mektubu yazdı. Tunceli Sağman Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik ise, ellerine ulaşan bu mektupları okudukları bir video yayımlayarak, genç öğrencilere teşekkür ettiler.

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İstanbul Özel Acıbadem Koleji öğrencileri vatanın her karış toprağında nöbet tutan Mehmetçik abilerine moral mektubu yazıp hediyeler göndererek yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Mektubuna "Sizinle gurur duyuyorum" diye başlayan bir öğrenci, "Sizler gibi vatansever kahramanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Genç öğrencilerin bu mektup ve hediyelerinin duygulandırdığı Mehmetçik ise, "Bizleri duygulandıran, yalnız olmadığımızı hissettiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Tunceli'den selam olsun." mesajını paylaştı.

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