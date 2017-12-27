Öğrencilerden Mehmetçiğe moral mektubu

İstanbul Özel Acıbadem Koleji öğrencileri vatanın her karış toprağında nöbet tutan Mehmetçik abilerine moral mektubu yazıp hediyeler göndererek yalnız olmadıklarını hissettirdi.

Mektubuna "Sizinle gurur duyuyorum" diye başlayan bir öğrenci, "Sizler gibi vatansever kahramanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Genç öğrencilerin bu mektup ve hediyelerinin duygulandırdığı Mehmetçik ise, "Bizleri duygulandıran, yalnız olmadığımızı hissettiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Tunceli'den selam olsun." mesajını paylaştı.