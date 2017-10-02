Öğrencilerin analiz becerisi artacak

Ortaöğretimden liseye geçişte uygulanacak yeni sınav sistemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan eğitim uzmanı, akademisyen Doç. Dr. Levent Eraslan, yeni sınav sisteminin analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini artırmada etkili olacağını ayrıca üreten, analiz yapan bir öğrenci profilinin oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının kaldırılacağını duyurmasının ardından liseye geçişte uygulanacak sınav sistemi çok konuşulmaya başlandı. Yeni sistemde fen ve sosyal bilimler liseleri gibi özel nitelikli okullar, öğrencileri kendi yapacakları sınavla seçecek. Öğrenciler bu okulların sınavına ortaokul not ortalamasıyla başvuracak.

Yeni sınav sisteminin PİSA, TİMMS, PİRLS gibi uluslararası ölçekteki sınavlara hazırlıkta, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerini artırmada etkili olacağını belirten Eraslan, yeni sistem ile öğretmenlerin belirleyici rolünün arttığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

SÜREÇ ODAKLI

“4 yıllık ortaokul öğretiminde her yılsonu başarı ortalamasının alınması süreç odaklı bir anlayışa geçildiğini bizlere göstermektedir. Öğretmenlerin öğrenci gelişimini nesnel olarak değerlendirmeleri gerekiyor. Şaibeli, şişirilmiş ve hormonlu notlar vermeleri, peygamberlik mesleği olan öğretmenliği zan altında bırakacak. E-okul sistemi ile tüm notların kamuoyunun kontrolüne açılması gerekiyor.”