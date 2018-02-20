Öğrencilerin hayatını kurtaran şoför yaşadıklarını anlattı

Adana'da dün okul servis aracına yönelik düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda yaralı halde aracı bir kilometre uzağa götürerek öğrencilerin zarar görmesini önleyen 64 yaşındaki şoför Mehmet Ali Yüksel, "Eğer durmuş olsaydım o çocukların çoğuna zarar verecekti. Ben o anda araçtaki çocuklardan başka bir şey düşünmedim." dedi.

Olayda başından yaralanan Yüksel, Adana Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü, evinden öğrencileri toplamak için yola çıktığını, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kız öğrenciyi servise aldığı sırada saldırının yaşandığın belirtti.

Kapıyı açtığı anda patlama sesi duyduğunu, aracın lastiklerinden birinin patladığını düşündüğünü ifade eden Yüksel, "Öğrenci araca bindikten sonra kapıyı kapattım. O sırada kapıda elinde pompalı tüfek olan birini gördüm. Saldırgan kapıyı açmamı istedi. Kapıyı açmayınca bana doğru ateş etmeye başladı." dedi.

Yüksel, saldırganın silahı ateşlemesiyle aracını hareket ettirip bölgeden uzaklaştığını kaydederek, şunları söyledi: "Eğer durmuş olsaydım o çocukların çoğuna zarar verecekti. Ben o anda araçtaki çocuklardan başka bir şey düşünmedim. Ne olursa olsun, çocukları kurtarmam gerektiğini düşünerek manevra yapıp uzaklaşmaya çalıştım. O da arkamızdan gelerek ateş etmeyi sürdürdü. Ben o sırada yaralandım ama çocuklar 'Aman dayı pes etme, devam et' dedi. Ben de yaralı halde aracı bir kilometre kadar sürmeye devam ettim. Çocuklar o anda feryat ediyorlardı. Olayın sebebini bilmiyorduk ama sonradan servisteki kız öğrencilerden birine ilgi duyduğunu öğrendik."

Olay

Mehmet Ali Yüksel idaresindeki 01 S 2455 plakalı servis midibüsüne, dün merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde öğrenci aldıktan sonra hareket halindeyken Aykut Arık (25) tarafından pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Silah sesleri üzerine Yüksel, servis midibüsüyle hızla olay yerinden uzaklaşmış, saldırgan aracın peşinden koşmuş ancak yetişememişti. Saldırgan, daha sonra olay yerine polislerin gelmesi üzerine tüfekle havaya ateş açmış, girdiği lokantada intihar etmişti.