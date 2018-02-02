Öğrenciyi okul tuvaletinde döverek öldürdüler

Hindistan'ın Delhi şehrinde özel okul tuvaletinde bir öğrenci, döverek öldürüldü. Öldürülen çocuğun cesedi Perşembe sabahı ders saatleri içinde 11:00’de, okul tuvaletinde öğrenciler tarafından bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı ilk incelemede 14 yaşındaki çocuğun dövülerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, talihsiz çocuğun cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.