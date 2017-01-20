Öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişiye FETÖ gözaltısı
FETÖ'nün Gaziosmanpaşa Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında öğretim üyelerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
- TOKAT (AA)
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 19 zanlı gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında aralarında öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğretim elemanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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