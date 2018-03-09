Öğretmene 'cinsel istismar'dan 87 yıl ceza

Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan sanık M.M, 7 kız öğrencisine yönelik "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.M. ve avukatları katıldı. Mağdur çocukların aileleri ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.M'yi, 7 kız öğrencine yönelik eyleminden dolayı "kamu görevlisinin çocuğa zincirleme cinsel istismarı" suçundan 87 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Üye hakimden karara muhalefet şerri

Bu arada üye hakim Mustafa Arif Tokdemir, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi ve tahliye edilmesi yönünde mahkemenin kararına muhalefet şerhi koydu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin Üsküdar'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni, mağdurların da 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dördüncü sınıf öğrencileri olduğu belirtiliyor.

İlkokul öğrencisi B.K.A'nın annesine durumu anlatması ve Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'ne şikayette bulunulması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, öğretmenin sınıfındaki 9 kız çocuğunun da cinsel istismara maruz kaldığının tespit edildi ifade edilen iddianamede, sanık M.M'nin, "kamu görevlisinin çocuğa cinsel istismarı" suçundan 150 yıldan 225 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.