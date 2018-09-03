Öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği için ikinci başvuru hakkı verildi Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.