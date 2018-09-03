Öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği için ikinci başvuru hakkı verildi
Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
- DHA
Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak."
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