Öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi ile 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Edirne Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerinin merkeze bağlı Bosnaköy köyünde düzenlediği ilk operasyonda, FETÖ şüphesiyle görevden ihraç edilen öğretmenler M.A.V. (36), A.D. (37) ve Ü.D. (40) gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, jandarma tarafından adliyeye getirildi.

Bursa İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeniyken ihraç edilen M.A.V. savcılık ifadesi sonrası salıverildi. Hakimliğe sevk edilen Gaziantep'teki özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan Ü.D. tutuklandı, Gaziantep'teki özel bir okulda anasınıfı öğretmenliği yapan A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski başçavuş da yakalandı

Jandarma, Keşan ilçesindeki operasyonda da İstanbul plakalı 2 otomobili, Beğendik beldesi girişinde durdurdu.

Otomobillerden birinde yakalanan M.P'nin (30) Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan arandığı, B.G'nin (37) ise Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nda başçavuşken ihraç edildiği ve İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi.

FETÖ şüphelileri ile bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen F.K, A.G.G, E.G. ve M.G. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.