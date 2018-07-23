Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları 1- 7 Ağustos'ta, atamalar da 17 Ağustos’ta yapılacak Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos'ta yapacak, atamalar ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.