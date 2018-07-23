Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları 1- 7 Ağustos'ta, atamalar da 17 Ağustos’ta yapılacak
Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos'ta yapacak, atamalar ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
- AA
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre öğretmenler, mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos'ta yapacak.
Tercihlerini 10-15 Ağustos'ta tamamlayacak öğretmenlerin atamaları 17 Ağustos’ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 28 Ağustos'ta yapılacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.