Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları 1- 7 Ağustos'ta, atamalar da 17 Ağustos’ta yapılacak

Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1- 7 Ağustos'ta yapacak, atamalar ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre öğretmenler, mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 1-7 Ağustos'ta yapacak.

Tercihlerini 10-15 Ağustos'ta tamamlayacak öğretmenlerin atamaları 17 Ağustos’ta, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 28 Ağustos'ta yapılacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

İzmir´de gösteri uçağı araca çarptı

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

21'inci yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay Tutulması' için geri sayım

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Mesut Almanya'yı ikiye böldü! Türkiye'den destek yağıyor!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA