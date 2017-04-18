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OHAL 3 ay daha uzatıldı

OHAL'i 3 ay uzatan teklif Meclis'te kabul edildi. Olağanüstü Hal'in süresi 19 Temmuz!a karar uzadı.

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OHAL'in, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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