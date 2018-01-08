OHAL kaç kere uzatılabilir? OHAL nedir, en fazla ne kadar uzatılır?

OHAL kaç kere uzatılabilir? OHAL süresi hakkında merak edilenlerin yanıtı haberimizde bulunuyor. 21 Temmuz 2016 tarihinde hayatımıza giren ve süren OHAL nedir, en fazla ne kadar uzatılır. Hükümet Sözcüsü Bozdağ, OHAL'in bir kez daha uzatılacağını açıkladı. Bozdağ, hükümetin meslek yüksekokulu mezunlarına bedelli askerlikle ilgili bir çalışması olmadığını da dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulaması 6.kez uzatılacak. 2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, KHK'lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği vardı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını ifade etti.

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısaca OHAL olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

OHAL EN FAZLA NE KADAR UZATILABİLİR?

121. maddeye göre: "Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur ve kabulü doğrultusun da bu karar Resmî Gazetede yayımlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir." Türkiye tarihinde üç kez genel olağanüstü hal ilan edilmiştir.

21 TEMMUZ 2016’DAN BERİ OHAL

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 21 Temmuz 2016’da Meclis’te 461 milletvekilinin katıldığı oylamada 346 evet, 115 hayır oyu çıkarak OHAL kararı kabul edildi.

19 Ekim 2016’da sona eren 3 aylık OHAL kararı yenilenerek üç ay daha uzatıldı.

19 Ocak 2017’de sona eren OHAL, ikinci kez uzatıldı.

19 Nisan 2017’de süren OHAL de Meclis’te alınan son kararla üçüncü kez uzatıldı.

21 Temmuz’da birinci yılı dolan OHAL dördüncü kez uzatıldı.

17 Ekim 2017 yılında OHAL'in 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve OHAL beşinci kez uzatıldı.