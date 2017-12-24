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OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi

OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu oluşturuldu

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OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

 

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