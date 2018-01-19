OHAL kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, ülke genelinde devam etmekte olan OHAL, 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay uzatıldı. Bakanlar Kurulunca 17 Ocak 2018'de alınan karar, TBMM Genel Kurulu'nda bugün onaylandı.
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