OHAL son dakika kararı ne oldu OHAL ile ihraç edilen ve göreve alınanların listesi bellli oldu mu

OHAL Komisyonu göreve iade ve red sonuçları açıklandı mı? OHAL Komisyonu ilk karar ne oldu? Kimler göreve iade edildi? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. OHAL ile ilgili beklenen son dakika açıklaması geldi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi. Bugüne kadar 100 bini aşkın başvuru yapılan komisyon, incelediği 300 dosya hakkında karar verdi. Ancak göreve iade edilen memur sayısı ile başvurusu reddedilen memur sayısı açıklanmadı. Göreve iade edilenlerin listesi, bilgileri ve detaylar OHAL komisyonu tarafından açıklanması bekleniyor. Peki Olağanüstü hâl (OHAL) nedir? OHAL işlemleri inceleme komisyonu kararları ile göreve iade edilenlerin listesi ile ilgili detayları bu haberimizden takip edebilirsiniz...





OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, meslekten ihraç edilenlere ilişkin ilk kararını verdi. Komisyonun, incelemelerini bitirdiği dosyalardaki kararlar arasında mesleğe iade ile başvurunun reddi yönünde hükümler yer aldı. OHAL inceleme komisyonu 22 Aralık 2017 tarihinde ilk kararlarını verdi. Komisyon kararları ile göreve iade edilen kamu personelleri de bulunurken başvurularda başvurusu reddedilen memurlar da bulunmaktadır. Ancak göreve iade edilenlerin listesi ve OHAL komisyonu başvurusu reddedilenlerin isimleri bilgileri açıklanmadı.







OHAL Komisyonu ilk kararını verdi. Merakla beklenen kararda hem mesleğe iadeler hem de başvuruların reddi var. OHAL Komisyonu kararında mesleğe iade edilenler ve başvurusu reddedilenlerin isim listesine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



100'E YAKIN DOSYA İÇİN KARAR: FETÖ'den ihraç edilenlerin başvuru yapmaları için kurulan OHAL Komisyonu ilk incelemelerini tamamladı. Henüz resmi bir şekilde doğrulanmasa da, komisyonun 100'e yakın dosya üzerinde karara vardığı öne sürüldü. Komisyonun açıkladığı karara göre bazı ihraç edilen memurlar görevlerine iade edilirken, bazılarının başvuruları da reddedildi. Başvurusu reddedilenlere yargı yolu açılmış oldu.



15 İÇİNDE GÖREVE DÖNECEKLER: Meslekten ihraç edilen ve başvurusu kabul edilenlerle ilgili kararlar, Devlet Personel Başkanlığına bildirildi. Başvurusu kabul edilen kişiler, 685 sayılı KHK'daki hüküm gereğince, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara 15 gün içinde atanabilecek.



İADELER DE VAR, REDDEDİLENLER DE VAR



OHAL işlemleri inceleme komisyonu ilk kararları verildi. Komisyon tarafından yapılan duyuruda 22/12/2017 tarihi itibariyle Komisyona yapılan toplam başvuru sayısının 103.276 olduğu ifade edildi. Komisyona yapılan bireysel başvuruların yanında kamu kurumlardan komisyona intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 212.554 evrakın OHAL inceleme komisyonu tarafından tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı açıklaması yapıldı.







KOMİSYONDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI



OHAL işlemleri inceleme komisyonunda 28 hâkimin, 30 müfettişin ve 40 uzmanın çalıştığı toplamda ise 190 personelin göre yaptığı açıklanırken “Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir.” ifadesi kullanıldı.



685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu incelemesi tamamlanan başvurular için kararlarını açıkladı. OHAL komisyonu kararları içerisinde göreve iadelerin olduğu gibi başvurusu reddedilenler de bulunurken komisyon tarafından yapılan açıklamada; Bu kararlar içinde kabul ve ret kararları bulunmaktadır.



YAKLAŞIK 5 AY SONRA İLK KARAR



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ bağlantısı ve suçlaması nedeniyle binlerce çalışan memuriyetteki görevlerinden ihraç edilmişlerdi. OHAL nedeniyle yargı yolu kapalı olduğu için meslekten ihraç edilen onbinlerce memur, öğretmen, asker, doktor, polis ve çalışanlar için OHAL Komisyonu adı altında kurulan kurula başvurular Temmuz ayında başlamıştı. Yaklaşık 5 ay sonra OHAL Komisyonu ilk kararlarını açıklamış oldu.



KASIM AYINDA DENİLMİŞTİ



OHAL Komisyonu'nun ilk kararını Kasım ayının ilk haftasında açıklayacağı ifade edilmişti. Ancak inleme ve kararı açıklama safhası daha uzun sürdü. İlk karar Aralık ayı sonuna sakmış oldu.



OHAL KOMİSYONUNDAN İLK AÇIKLAMA!



Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara ilişkin kararların verildiği bildirildi.



Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını verdiği belirtildi.



Açıklamada, başvurulara ilişkin kabul ve ret kararlarının verildiği ifade edildi.Komisyon kararlarının, 685 sayılı KHK'nın 10. ve Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 15. maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirileceği ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:







BÜTÜN BİLGİLER SİSTEME KAYDEDİLDİ



"Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 ve ek 1. maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular, valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci, 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir."



190 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ



Açıklamada, Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere 28'i hakim, 30'u müfettiş ve 40'ı uzman olmak üzere 190 personelin görevlendirildiği hatırlatıldı.Komisyona başvuru sayısının 22 Aralık itibarıyla 103 bin 276 olduğu vurgulanan açıklamada, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 212 bin 554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, Komisyon'un başvurularla ilgili inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



OHAL KOMİSYONUNA KİMLER BAŞVURABİLDİ



MEB personelleri, kamu personelleri, Emniyet ve TSK personelleri, askeri öğrenciler, kapatılan kurum ve kuruluşların yetkililer, bunlar dışında kalan haklarında Kanun Hükmünde Kararname ile işlem tahsis edilmiş gerçek ve tüzel kişiler OHAL inceleme komisyonu başvurusu yapabildiler.



BAŞVURU GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?



ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresi üzerinden yapılan başvuru güncellenebilir. Burada dikkat edilecek husus başvuru formunun kuruma teslim edilmemiş olması gerekmektedir. Ekranda görüldüğü gibi Başvuru Güncelle butonu aracılığı ile yapılan başvuruda güncelleme yapılabilir. OHAL inceleme komisyonunda hata yapıldıysa, eksik yanlışlık varsa bu sayede değiştirilebilir.



Komisyon kararları, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu, 12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 15 inci maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecektir.



Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir.

23 Ocak tarihli kanun hükmünde kararname (KHK) ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan kuruluşundan 11 ay sonra ilk karar çıktı. 7 üyeli komisyondan ihraç edilenleri sevindirecek bir haber çıkmadı.

15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası 100 bine yakın memur ihraç edilmiş 30 binden fazlası da açığa alınmıştı. FETÖ'den 149 bin 833 şüpheliye işlem yapıldı. 1500 dernek ve 123 vakfın varlığı sona erdi. Anayasa Mahkemesi'ne 70 bini aşkın bireysel başvuru yapılırken, idare mahkemelerine on binlerce dava açılmıştı.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Komisyona başvurular ise Mayıs 2016’dan bu yana https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinden kabul ediliyor.



OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.