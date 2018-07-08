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OHAL Komisyonuna başvurular 5 Eylül'de sona erecek

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakkında işlem yapılanlar, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna 5 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

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Komisyondan yapılan açıklamaya göre, 701 sayılı KHK ile haklarında  doğrudan işlem yapılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, elektronik ortamdaki  başvurularına ilişkin evrak teslim ve "başvuru alındı" belgesi düzenleme işlemi,  5 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek.

Başvuru işlemi, "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden  alınan başvuru formunun imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere  veya ilgili kuruma teslim edilmesi ve görevli tarafından yapılan onay işlemi ile  gerçekleştirilecek.

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